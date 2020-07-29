طالت 18 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من الأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت أشرف بشارات من خلة مكحول، وعبد الرحيم بشارات ونجله صخر، من الحديدية.



وفي مدين نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين، خلال اقتحامها عدة مناطق في محافظة نابلس.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء: رفيديا، وفطاير، والمخفية، ورأس العين، ومفترق فروستي، والمساكن الشعبية في مدينة نابلس، وبلدات عصيرة الشمالية، وطلوزة، والباذان، وداهمت عدة منازل وفتشتها.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عاصم بشكار من حي المساكن الشعبية، وحمزة عبد الله ياسين من عصيرة الشمالية، و فراس رشيد حشايكة، ومحمد عماد نجاجرة من بلدة طلوزة، ونبيل كامل فالح دبابسة من بلدة الباذان، فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت علاء شبيري من شارع 16 بمدينة نابلس، ومعاذ موسى من حي المخفية، وباسم العتبة من حي رأس العين.



واعتقلت قوات الاحتلال مواطناً على حاجز قلنديا شمال القدس،

وهو المواطن مؤيد قنداح من سكان قرية" أبو شخيدم" أثناء تواجده على الحاجز.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من محافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: مراد خالد الحايك (28 عاماً) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وأحمد الصرعاوي (26 عاماً) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.



وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال صالح عبد جواريش، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.



واعتقلت قوات الاحتلال، أسيراً محرراً من بلدة الزبابدة جنوب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر مهنا شرقاوي، بالقرب من معسكر سالم غرب جنين.



واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنيْن من مخيمي طولكرم ونور شمس، شرق المدينة.



وأفاد نادي الأسير في طولكرم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد حسن متروك (48 عاما) من سكان مخيم طولكرم، ومحمود أحمد العزة (20 عاما) من مخيم نور شمس، بعد مداهمة منزليهما.