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شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تتحدث عن وفاة الأمس بفيروس (كورونا) وارتفاع معدل الإصابات مجدداً

وزيرة الصحة تتحدث عن وفاة الأمس بفيروس (كورونا) وارتفاع معدل الإصابات مجدداً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة اليوم الأربعاء عن تفاصيل وفاة مواطن من الخليل أمس بفيروس (كورونا) المستجد.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت مساء أمس، عن وفاة مواطن (56 عاماً)، من قرية المجد في محافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).

وقالت الكيلة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن المواطن حضر للعلاج وهو بمرحلة المرض المتأخرة، وحاولت الطواقم الصحية والأطباء إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن دون جدوى.

وحول ارتفاع معدل الإصابات اليومية، أمس، قالت الكيلة: بالأمس خرج عدد كبير من الحالات، وكان أعلى من الرقم الذي ذُكر أول أمس، وقد يكون المنحنى قد بدأ بالارتفاع مرة أخرى.

وشهدت فلسطين، أمس الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، مقارنة مع اليوم السابق.

وسجلت وزارة الصحة، أمس481 إصابة جديدة بالفيروس و537 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين، بعد إجراء 4641 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تم تسجيل 333 إصابة جديدة بالفيروس، أول أمس الأحد.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن انخفاض أعداد الفحوصات، قالت وزيرة الصحة: لم تقل الفحوصات، ولكن خروج النتائج تتأخر قليلاً لأن الفحص يمر في 14 مرحلة، و"نحن لم نقصر في أي فحص لأي كان، هناك معايير لعمل الفحص ونتابع بالكامل من اكتشاف المرض ومتابعة المرضى، وإعلان الشفاء".

وشددت الكيلة على أن وزارة الصحة، تجري من 4000- 5000 فحص يومياً، ويتم أخذ فحوصات للمواطنين بشكل يومي في جميع أنحاء الوطن.

وأضافت: الإصابات وصلت إلى 13500 منذ بدء الجائحة، ومقارنة بخمسة ملايين نسمة، هذه النسبة ليست كبيرة، إذا ما قورنت بدول أخرى، مشيرة إلى أن نسبة التشافي أكثر من السابق لانه مضى 14 يوماً، على مجموعة كبيرة من الناس.

وتابعت: نسبة الوفيات جيدة، مقارنة مع الدول الأخرى، ونتمنى ألا يتوفى أحد، ونناشد المواطنين بأنه عندما تظهر الأعراض خاصة الحرارة والسعلة والإسهال، يجب أن يتوجهوا للطب الوقائي، ومن المهم جداً حتى يشفى المواطن من (كورونا) أن يكون في حالة مبكرة، لأنه في الحالة المتأخرة، تكون الرئتان متآكلتين، وبالتالي من الصعب العلاج.

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