سدر: الضابطة الجمركية سياج الاقتصاد الوطني وتعمل على حماية مقدرات شعبنا



كما ونوه الوزير لجاهزية الوزارة لإتاحة مختبراتها لتدريب وتطوير كوادر أفراد الضابطة.



بدوره رحب اللواء إياد بركات قائد الجهاز بزيارة الوزير والوفد المرافق له، وقدم نبذة أوضح فيها التطور الحاصل في جهاز الضابطة الجمركية في الآونة الأخيرة، مركزاً على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، نظراً لكون ذلك يصب في حماية الاقتصاد الوطني، ويعزز الإيرادات.



وتم الاتفاق على استكمال أعمال الجولات الرقابية التي يقوم بها الطرفين، بهدف حماية الاقتصاد و السوق الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنزار المهندس إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووفد من الوزارة، جهاز الضابطة الجمركية بمدينة رام الله، لبحث سبل التعاون بين الطرفين في الميدان.و أشاد الوزير بالتطور الكبير الحاصل في عمل الجهاز، وبالتعاون بين الطرفين المبني على روح الشراكة والقانون، مؤكداً كون جهاز الضابطة الجمركية يمثل سياج الاقتصاد الوطني، ويعمل على حماية مقدرات شعبنا.