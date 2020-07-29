شؤون فلسطينية

كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأربعاء، الموافق 29 من تموز/ يوليو 2020 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.41 شيكل.

الدينار الأردني: 4:81 شيكل.

اليورو الأوروبي: 4.00 شيكل.

الجنيه المصري: 0.21 شيكل.

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