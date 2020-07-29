استمرار الموجة الحارة.. تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

يتواصل اليوم الأربعاء، تأثير الموجة الحارة على البلاد؛ لذا يستمر الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الخميس، يستمر تأثير الموجة الحارة على البلاد؛ لذا يستمر الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الجمعة، الموجة الحارة متوقع أن تقل حدتها مع استمرار الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.