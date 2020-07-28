174 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، 174 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في الوقت الذي بدت فيه أقسام (كورونا) بمستشفيات القدس مزدحمة، ويصعب قبول أعداد جديدة من المصابين.



وقال عضو وحدة مكافحة (كورونا) في القدس، علي الجبريني: إنه بهذه الإصابات، يرتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) بالمدينة إلى 3085 إصابة منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي.