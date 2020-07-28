إخماد حرائق 113 شجرة زيتون في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اشتعلت النيران، اليوم الثلاثاء، بـ 113 شجرة زيتون، في سبع حرائق في أماكن متفرقة في محافظة جنين.



وتركزت الخسائر في بلدة كفراعي جنوب جنين وفي اليامون غربها، وقد عملت طواقم الدفاع المدني في مراكز عرابة واليامون ومرج بن عامر وقباطية وجنين، على إخماد هذه الحرائق والحد من انتشارها.