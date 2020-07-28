وفاة مواطن من الخليل متأثرًا بإصابته بفيروس (كورونا)

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في محافظة الخليل.



وأكدت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، وفاة مواطن (56 عامًا) من قرية المجد جنوب غرب محافظة الخليل، متأثرا بإصابته بالفيروس، ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين إلى 82.



وفي وقت سابق، أعلن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ثماني إصابات منها بمدينة قلقيلية، وواحدة في مغارة الضبعة.