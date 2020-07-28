دولي

جيش الاحتلال يرصد أشخاصًا قرب الحدود اللبنانية.. ومطالبات للمستوطنين بعدم الخروج من منازلهم

جيش الاحتلال يرصد أشخاصًا قرب الحدود اللبنانية.. ومطالبات للمستوطنين بعدم الخروج من منازلهم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم رصد عدد من الأشخاص في منطقة الجليل الغربي بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان، في اطار التخوفات الإسرائيلية من رد حزب الله اللبناني.

وأكد المتحدث الإسرائيلي، أن الحادث تحت المراقبة من قبل قوات الجيش، فيما قال موقع (واللا): إن الجيش يجري عمليات بحث بعد رصد تواجد عدد من الأشخاص قرب السياج الحدودي مع لبنان.

وفي أعقاب ذلك، صدرت تعليمات للمستوطنين في منطقة الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها بسبب هذا الانذار.

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