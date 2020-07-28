الرئيس عباس يهاتف الأسير المحرر هاني جعارة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، الأسير المحرر هاني جعارة، أمين سر حركة فتح إقليم شمال الخليل، مهنئا بالإفراج عنه من سجون الاحتلال.



وأشاد الرئيس عباس، خلال الاتصال، بنضالات وصمود الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسرى، مؤكدا حرصه وحرص القيادة الفلسطينية على مواصلة العمل من أجل تحرير جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة (وفا).