إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بقضايا فساد

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق

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رام الله - دنيا الوطن

دانت محكمة ماليزية، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، في الاتهامات الموجهة أليه بالفساد المالي، وحكم عليه بالسجن 12 عاما في جرائم مرتبطة بفساد مالي.



ووفق وكالة (رويترز) فقد قال قاضي المحكمة العليا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، محمد نزلان محمد غزالي: "بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء العام أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي".



وأوضحت الوكالة، أنه كان نجيب قد قال من قبل إنه سيطعن على أي حكم تصدره المحكمة الاتحادية بحقه، وسعى محاموه إلى تأجيل صدور الحكم.



وواجه نجيب سبعة اتهامات بخيانة الأمانة وغسل الأموال واستغلال النفوذ من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة ملايين دولار من شركة إس.آر.سي التابعة لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي)، وهي اتهامات ينفيها.