199 وفاة بفيروس (كورونا) في الجاليات الفلسطينية حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، بين الجاليات الفلسطينية حول العالم، بلغ 199 وفاة، و3898 إصابة، فيما سجلت 1644 حالة تعافٍ.



وأفادت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، بتسجيل 3 إصابات جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بولايتي شيكاغو ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات الى 2158 إصابة، ويبقى عدد حالات الوفاة 69 حالة.



وأكدت في بلاغها عن اشتباه بإصابة 4 طالبات بفيروس (كورونا)، في الجزائر، حيث يخضعن للفحص والحجر الصحي، وأنها تقوم بمتابعة أوضاعهن الصحية والمعيشية، وتقديم كل مساعدة ممكنة لهن.