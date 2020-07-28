الإفراج عن أسير من قلقيلية أمضى 18 عاما في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير ناجي أسعد الأشقر (39 عاما) من عزبة الأشقر جنوب قلقيلية، بعد قضائه 18 عاما في سجونها.



وقال مدير نادي الأسير في قلقيلية لافي نصورة، إن الأسير الأشقر أفرج عنه من سجن "جلبوع"، حيث كان في استقباله عائلته التي دعت إلى اقتصار التهاني عبر الهاتف فقط، حفاظا على سلامة الجميع في ظل الظروف الراهنة.