سلفيت: الاحتلال يستولي على شاحنة ومركبة نضح في دير بلوط

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على شاحنة، ومركبة لنضح المياه العادمة، من بلدة دير بلوط غرب سلفيت.



وذكر صاحب المركبة شافع هدروس أن قوات الاحتلال استولت على مركبة النضح التي يعمل عليها منذ عشر سنوات، وشاحنة أخرى تعود ملكيتها لمواطن من قرية اللبن الغربي، غرب رام الله، من مكان عملهما في البلدة، واقتادهما إلى البرج العسكري على مدخل البلدة، واحتجزتهما لمدة 4 ساعات قبل أن تجبرهما على قيادتهما إلى أحد معابر الاحتلال قرب قلقيلية.