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سعودي يقتل مصريين اثنين.. والقاهرة تصدر بيانًا حول الجريمة

سعودي يقتل مصريين اثنين.. والقاهرة تصدر بيانًا حول الجريمة
رام الله - دنيا الوطن
‎قالت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم: إنها تتابع جريمة مقتل مصريين اثنين بالرصاص، كانا يعملان في مجال الإنشاءات بالسعودية، على يد مواطن سعودي .

وأوضحت الوزيرة مكرم، في بيان صحفي، أن الجريمة بدأت بعدما نشبت مشاجرة حادة بينهما وبين المواطن السعودي، تحولت إلى جريمة جنائية، وذلك أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه المواطن السعودي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

‎وأشارت إلى أن الجاني قد اعترف بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات، كما تبين أن المواطنين المصريين الاثنين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا.

وقالت الوزيرة المصرية: إن "مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم أخوة أشقاء تجمعهم روابط  تاريخية"، متابعة: "نثق في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقا للقوانين الحاكمة بالمملكة".

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