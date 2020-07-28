شاهد: الفلسطينيون يبدأون بتجهيز الكعك والمعمول قبل عيد الأضحى

رام الله - دنيا الوطنبدأ الفلسطينيون، باعداد حلوياتهم الموسومية "الكعك والمعمول" والتي تكثر في الأعياد سواءً عيد الأضحى أو الفطر.وتختلف الأذواق بخصوص حشوة الكعك والمعمول، حيث البعض يقضل العجوة، بينما آخرون يتناولوا بحشوة المكسرات، وغيرهم يفضلها يالحلقوم.ومنذ أيام بدأ الخبازون في الضفة الغربية وقطاع غزة، بانتاج الكعك والمعمول، فيما يقوم سيدات بيوت بعملها في منازلهم.