شاهد: فرّان لبناني يرمي العجين بالشارع لعدم توفر "المازوت"

رام الله - دنيا الوطنقام فران لبناني برمي العجين بالشارع، بعد فقدان فرنه لمادة "المازوت" وغلاء سعرها في لبنان.ونشر الفيديو، النائب اللبناني، جميل السيد، عبر صفحته بموقع (تويتر) وقال منتقداً ما أسماها بـ"مافيا المازوت" التي تتاجر بالمازوت، وتبيعه في السوق السوداء بأضعاف سعره الحقيقي: "مافيا منشآت الزعراني، (مش خطأ مطبعي)، تشتري المازوت من المنشآت بـ 16 ألفاً وتبيعه بـ 35 ألفاً بالسوق السوداء.. أصحاب المولدات يهددون بتوقيفها".