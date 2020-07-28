أبو زهري يبحث مع اتحاد المعلمين تداعيات الأزمة الراهنة وتنفيذ أنشطة مستقبلية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس دائرة التربية والتعليم في منظمة التحرير د. علي زيدان أبو زهري رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، يوم الثلاثاء، مع أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، أوضاع المعلمين في ظل الأزمة الراهنة من تداعيات، وانعكاسات تفشي جائحة كورونا، بالإضافة لتنسيق وتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة في المستقبل. وعقد اللقاء بحضور أمين عام اللجنة الوطنية د. دوّاس دوّاس، وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد عنان دعنا وفتحي عاصي، وذلك في مقر اللجنة الوطنية بمدينة البيرة.



ورحب أبو زهري بوفد الاتحاد، مشددا على أهمية دعم قطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي في ظل ما يمر به العالم من تحديات جسام يفرضها انتشار جائحة كورونا، وما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية، مؤكدا على ضرورة مراعاة الحالة الوطنية التي تحارب الاحتلال في أصعب الأوقات التي تمر على قضيتنا الفلسطينية وخاصة في ظل الحصار الإسرائيلي على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.



ومن جانبه، ثمن ارزيقات، الجهود التي تبذلها منظمة التحرير ودائرة التربية والتعليم واللجنة الوطنية، خاصة في مجالات ربط وتشبيك مؤسساتنا الوطنية مع مؤسسات العالم بما فيها العالم الإسلامي والعربي، مستعرضاً ما يمر به القطاع التعليمي من تحديات تنعكس على الحالة الأكاديمية في فلسطين بشكل عام.