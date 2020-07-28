تسمم 300 أردني بعد تناولهم مواد غذائية

مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب نحو 300 أردني، مساء أمس الاثنين، بتسمم غذائي؛ إثر تناولهم موادَ غذائية من مطعم في مخيم البقعة في محافظة البلقاء، وفق مدير الصحة في المحافظة وائل العزب.



ووفق ما نقلت قناة (المملكة) فقد أكد متصرف لواء عين الباشا حاكم الخريشا، أن المطعم أُغلق بشكل تحفظي؛ لحين ظهور نتائج فحص عينات المصابين.



وأوضح أن الحالات متواجدة بمستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا، ومستشفى السلط الحكومي، ومستشفى الشونة الجنوبية، ومستشفى الأميرة إيمان "معدي" منذ مساء الأمس؛ نتيجة تسمم غذائي.



وأشار المتصرف إلى إغلاق وتشميع المنشأة، وتحويل مالكها إلى الجهات المختصة.



وقال مدير مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إنه تم استقبال 76 حالة تسمم غذائي ناتجة عن استهلاك مادة الشاورما والبروستد، يعانون من ارتفاع درجات الحراة والقيء.