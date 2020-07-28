محمد بن راشد ينعى طبيب الغلابة: قدوة للعظماء

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رام الله - دنيا الوطننعى حاكم إمارة دبى، محمد بن راشد،الغلابة محمد مشالي الذى وافته المنية اليوم.وغرد بن راشد، عبر حسابه الرسمى على (تويتر)، وقال: الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة .. صانع أمل من نوع مختلف .. 50 عامًا من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء .. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر.وكان وليد مشالي، نجل الدكتور محمد مشالي، أعلن صباح اليوم، عن وفاة والده، عن عمر ناهز الـ 76 عاما، بعد تعرضه لهبوط مفاجئ فى الدورة الدموية.