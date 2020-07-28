الإعلام الإسرائيلي: مجندة كادت تشعل حربًا أمس مع حزب الله

المجندة التي أطلقت النار

رام الله - دنيا الوطننشرت القناة العاشرة الإسرائيلية، تفاصيل ما حدث في مزارع شبعا، على الحدود مع لبنان، امس الإثنين.وقالت القناة إن مجنّدة إسرائيلية حديثة العهد بالجندية، تبلغ من العمر (19 عاماً)، وصلت منذ مدّة إلى القاعدة "العسكرية في مزارع شبعا"، وكانت في المراقبة، لاحظت مجموعة مسلّحة وجرى ما جرى، وقامت باطلاق النار.وأوضحت القناة، أنه كادت هذه المجندة تقود إسرائيل إلى حرب مفتوحة مع حزب الله بفعل "خيالات".يذكر أن حزب الله اللبناني، قال في بيان له: "يبدو أن حالة الرعب التي يعيشها جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنوه عند الحدود اللبنانية، وحالة الاستنفار العالية والقلق الشديد من ردة فعل المقاومة على جريمة العدو التي أدت إلى اغتيال علي كامل محسن، و كذلك عجز العدو الكامل عن معرفة نوايا المقاومة، كل هذه العوامل جعلت العدو يتحرك بشكل متوتر ميدانياً وإعلامياً على قاعدة "يحسبون كل صيحة عليهم".وأوضح حزب الله، أن كل ما تدعيه وسائل الإعلام الإسرائيلي عن احباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة وكذلك الحديث عن سقوط شهداء وجرحى للمقاومة في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا هو غير صحيح على الإطلاق، وهو محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة، وفق تعبيره.