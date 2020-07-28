قيادي بفتح عن مهرجان غزة: هناك من يعبث في ساحتنا الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنتحدث القيادي في حركة فتح، منذر الحايك، عن المهرجان الوطني الذي كان من المقرر عقده قبيل عيد الأضحى، بعد اتفاق بين حركتي فتح وحماس.وأضاف الحايك في منشور عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "للأسف لا أعلم إن تأجل أو إلتغى المهرجان ولكنني أعلم أن هناك من يعبث في ساحتنا الفلسطينية".وأوضح أن أهداف المهرجان كانت أننا نقول للعالم أننا شعب موحد ضد صفقة القرن، وكنا نريد أن نُسمع دولة الكيان رفض قادة دول العالم من الصفقة وضم الأراضي.وكان عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل، أكد في وقت سابق، أن مهرجان غزة المركزي، الذي اتفقت عليه حركتا فتح وحماس، سيتم عقده قبل عيد الأضحى المبارك، مبينًا أن الوقت يُداهم الجميع، لا سيما وأنه يجب أن نُلجم الاحتلال الإسرائيلي وقراراته، وألا يشعر بالراحة أبدًا.وقال البردويل لـ"دنيا الوطن": إن العديد من الشخصيات الكبيرة في العالم، ستشارك في هذا المهرجان، وسيُلقي عدد منهم كلمات مهمة، ومنهم: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة جامعة الدول العربية، ورئيس وزراء جنوب إفريقيا، ورئيس وزراء ماليزيا، وكذلك البطريرك ميشيل صبّاح، بالإضافة لكلمة الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية.فيما قال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) المتحدث الرسمي باسمها: إن ما يجري الآن في قطاع غزة من اجتماعات ما بين حركتي (فتح) و(حماس)، قبيل عقد المهرجان المركزي، سيكون مُمهِدًا لإنهاء الانقسام بشكل نهائي، مشددًا على أن الأمور تقترب من ساعة الحسم والنهائي لإنهاء الانقسام.وأكد القواسمي لـ"دنيا الوطن"، أن هذا المهرجان، سيبعث برسائل إيجابية نحو استعادة الوحدة الوطنية ما بين فتح وحماس، والتصدي لمشاريع "الضم" الإسرائيلية، و(صفقة القرن) الأمريكية، مشيرًا إلى أن قيادة حركة فتح، تُعوّل على هذه المسيرات والمهرجانات، لأنه سيُعلن عن البرنامج الوطني للمقاومة الشعبية؛ لمواجهة الصفقة والضم.