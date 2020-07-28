شؤون فلسطينية

قيادي بفتح عن مهرجان غزة: هناك من يعبث في ساحتنا الفلسطينية

قيادي بفتح عن مهرجان غزة: هناك من يعبث في ساحتنا الفلسطينية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث القيادي في حركة فتح، منذر الحايك، عن المهرجان الوطني الذي كان من المقرر عقده قبيل عيد الأضحى، بعد اتفاق بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف الحايك في منشور عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "للأسف لا أعلم إن تأجل أو إلتغى المهرجان ولكنني أعلم أن هناك من يعبث في ساحتنا الفلسطينية".

وأوضح أن أهداف المهرجان كانت أننا نقول للعالم أننا شعب موحد ضد صفقة القرن، وكنا نريد أن نُسمع دولة الكيان رفض قادة دول العالم من الصفقة وضم الأراضي.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل، أكد في وقت سابق، أن مهرجان غزة المركزي، الذي اتفقت عليه حركتا فتح وحماس، سيتم عقده قبل عيد الأضحى المبارك، مبينًا أن الوقت يُداهم الجميع، لا سيما وأنه يجب أن نُلجم الاحتلال الإسرائيلي وقراراته، وألا يشعر بالراحة أبدًا.

وقال البردويل لـ"دنيا الوطن": إن العديد من الشخصيات الكبيرة في العالم، ستشارك في هذا المهرجان، وسيُلقي عدد منهم كلمات مهمة، ومنهم: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة جامعة الدول العربية، ورئيس وزراء جنوب إفريقيا، ورئيس وزراء ماليزيا، وكذلك البطريرك ميشيل صبّاح، بالإضافة لكلمة الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية. 

فيما قال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) المتحدث الرسمي باسمها: إن ما يجري الآن في قطاع غزة من اجتماعات ما بين حركتي (فتح) و(حماس)، قبيل عقد المهرجان المركزي، سيكون مُمهِدًا لإنهاء الانقسام بشكل نهائي، مشددًا على أن الأمور تقترب من ساعة الحسم والنهائي لإنهاء الانقسام.

وأكد القواسمي لـ"دنيا الوطن"، أن هذا المهرجان، سيبعث برسائل إيجابية نحو استعادة الوحدة الوطنية ما بين فتح وحماس، والتصدي لمشاريع "الضم" الإسرائيلية، و(صفقة القرن) الأمريكية، مشيرًا إلى أن قيادة حركة فتح، تُعوّل على هذه المسيرات والمهرجانات، لأنه سيُعلن عن البرنامج الوطني للمقاومة الشعبية؛ لمواجهة الصفقة والضم.

أخبار ذات صلة

أبو زهري يبحث مع اتحاد المعلمين تداعيات الأزمة الراهنة وتنفيذ أنشطة مستقبلية

أبو زهري يبحث مع اتحاد المعلمين تداعيات الأزمة الراهنة وتنفيذ أنشطة مستقبلية

اللواء أبو بكر يشيد بعزيمة الأسرى وإصرارهم في تحويل المعتقلات إلى أكاديميات علم

اللواء أبو بكر يشيد بعزيمة الأسرى وإصرارهم في تحويل المعتقلات إلى أكاديميات علم

نحو 140 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

نحو 140 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

شاهد: اقبال على شراء الأضاحي من سوق الحلال بدير البلح

شاهد: اقبال على شراء الأضاحي من سوق الحلال بدير البلح

لجان المقاومة الشعبية يضعون خطة عمل وبرنامج مقاومة تصعيدي للرد على جرائم الاحتلال

لجان المقاومة الشعبية يضعون خطة عمل وبرنامج مقاومة تصعيدي للرد على جرائم الاحتلال

الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة في أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم

الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة في أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم

الاحتلال يسلم إخطارا لهدم غرفة زراعية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

الاحتلال يسلم إخطارا لهدم غرفة زراعية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

الاحتلال يفرج عن الأمين العام للمؤتمر الشعبي بعد التحقيق معه لساعات

الاحتلال يفرج عن الأمين العام للمؤتمر الشعبي بعد التحقيق معه لساعات

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

اللواء أبو بكر يشيد بعزيمة الأسرى وإصرارهم في تحويل المعتقلات إلى أكاديميات علم

اللواء أبو بكر يشيد بعزيمة الأسرى وإصرارهم في تحويل المعتقلات إلى أكاديميات علم

نحو 140 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

نحو 140 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

لجان المقاومة الشعبية يضعون خطة عمل وبرنامج مقاومة تصعيدي للرد على جرائم الاحتلال

لجان المقاومة الشعبية يضعون خطة عمل وبرنامج مقاومة تصعيدي للرد على جرائم الاحتلال

الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة في أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم

الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة في أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم

الاحتلال يسلم إخطارا لهدم غرفة زراعية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

الاحتلال يسلم إخطارا لهدم غرفة زراعية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

الاحتلال يفرج عن الأمين العام للمؤتمر الشعبي بعد التحقيق معه لساعات

الاحتلال يفرج عن الأمين العام للمؤتمر الشعبي بعد التحقيق معه لساعات

غنام تسلم مخيم قلنديا وعدة مؤسسات آلاف الكمامات مقدمة من نبيل الكوك

غنام تسلم مخيم قلنديا وعدة مؤسسات آلاف الكمامات مقدمة من نبيل الكوك

وقعتها &#34;التعليم&#34; والاتصالات: مذكرة تفاهم لدعم التعليم التقني بـ 300 منحة لدرجة الدبلوم

وقعتها "التعليم" والاتصالات: مذكرة تفاهم لدعم التعليم التقني بـ 300 منحة لدرجة الدبلوم

منوعات

أول رد من حليمة بولند على قضية مشاهير غسيل الأموال

أول رد من حليمة بولند على قضية مشاهير غسيل الأموال

في ذكرى وفاة هياتم.. قصة ضربها لماجدة الخطيب على خشبة المسرح

في ذكرى وفاة هياتم.. قصة ضربها لماجدة الخطيب على خشبة المسرح

كايلى جينر تشتري المهر &#34;فروزن&#34; الأغلى في العالم لطفلتها ستورمي.. شاهد سعره

كايلى جينر تشتري المهر "فروزن" الأغلى في العالم لطفلتها ستورمي.. شاهد سعره

لماذا قالت عبير صبري لإحدى مُتابعاتها &#34;يا رب يجيلك سرطان&#34;؟

لماذا قالت عبير صبري لإحدى مُتابعاتها "يا رب يجيلك سرطان"؟

نرمين الفقي تثير إعجاب جمهورها بالمايوه الذي ارتدته على البحر

نرمين الفقي تثير إعجاب جمهورها بالمايوه الذي ارتدته على البحر

وفاة نجمين عراقيين بارزين في يوم واحد

وفاة نجمين عراقيين بارزين في يوم واحد

بعد غياب 18 عاما.. ظهور نجاة الصغيرة متخفية في شوارع القاهرة

بعد غياب 18 عاما.. ظهور نجاة الصغيرة متخفية في شوارع القاهرة

الكشف عن المبلغ الضخم الذي تم التحفظ عليه في &#34;فضيحة&#34; مشاهير الكويت

الكشف عن المبلغ الضخم الذي تم التحفظ عليه في "فضيحة" مشاهير الكويت

أول تعليق من زين كرزون على فسخ خطوبتها

أول تعليق من زين كرزون على فسخ خطوبتها

صدور الحكم النهائي في حق المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي

صدور الحكم النهائي في حق المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي

عربي

الداخلية الأردنية تتوعد المخالفين لمنع التجمعات

الداخلية الأردنية تتوعد المخالفين لمنع التجمعات

محمد بن راشد ينعى طبيب الغلابة: قدوة للعظماء

محمد بن راشد ينعى طبيب الغلابة: قدوة للعظماء

لبنان: إجراءات صارمة بعد قفزة ملحوظة بإصابات فيروس (كورونا)

لبنان: إجراءات صارمة بعد قفزة ملحوظة بإصابات فيروس (كورونا)

الحكومة الكويتية: الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة

الحكومة الكويتية: الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة