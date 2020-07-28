لجان المقاومة الشعبية يضعون خطة عمل وبرنامج مقاومة تصعيدي للرد على جرائم الاحتلال

عقد اليوم الثلاثاء الموافق 28/7/2020 في رام الله اجتماعا موسعا للجان المقاومة الشعبية بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل ابو يوسف ، واعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح "د.جمال محيسن ، عباس زكي ، دلال سلامة"، وماجدة المصري والأب عبد الله يوليو ووليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان و كوادر الهيئة واعضاء لجنة المقاومة الشعبية في المجلس الوطني و ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينة ، ولجان المقاومة الشعبية.





وجرى نقاشا عميقا لوضع خطة عمل و برنامج مقاومة تصعيدي للرد على جرائم الاحتلال و مستعمريه و بحث المجتمعون سبل و اساليب تصعيد المقاومة الشعبية لازالة البؤر الاستعمارية و دحر المستعمرين منها التي انتشرت في اكثر من 20 منطقة في الاراضي الفلسطينية وتفعيل وتصعيد المقاومة الشعبية بشكل عام في كافة الاراضي الفلسطينية ضد الاحتلال . وخلص المجتمعون الى ما يلي :-







رام الله - دنيا الوطنأولاً: تطوير وتفعيل التنسيق الميداني ما بين كافة القوى السياسية واللجان الشعبية والمؤسسات ونشطاء المقاومة والعمل على بناء جبهة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية وصولاً للإنتفاضة الشاملة .ثانياً : العمل على تطوير الجهد الشعبي في مدينة القدس المحتله عاصمة دوله فلسطين وقراها وبلداتها ومدها بكل مقومات البقاء والصمود في وجه سياسات التطهير العرقي التي تتعرض لها واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها رفضاً لمشاريع الامر الواقع وبكل السبل المتاحه ، وموجهين التحية لمحافظ القدس عدنان غيث وجميع أسراها .ثالثاً: إيلاء أهمية كبيرة لأهلنا في مدينة الخليل وتحديداً البلدة القديمة وكافة المناطق المستهدفة فيها بتوفير كل اسباب الدعم والصمود .رابعاً: تطوير برنامج نضالي كفاحي متصاعد يجمع ما بين الطارئ والنضال الوطني العام بما يشمل الربط الخلاق بين المقاومة الشعبية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والتضامن الدولي .خامساً: إعتبار مقاطعه المنتجات الإسرائيلية محلياً ودولياً ورفض التطبيع جزءً أساسياً من أشكال المقاومة الشعبية التي يجب أن نرفع مستوى الوعي والمشاركة فيهما على كل المستويات .سادساً: إنشاء موقع إلكتروني متطور وقاعدة بيانات ونشرات إلكترونية دورية بعدة لغات لتصبح مرجعية للمؤسسات المحلية والدولية ومرجعية للأبحاث والدراسات وموقع فعال لنشر فعاليات وبرامج اللجان الشعبية والقوى والفعاليات وهيئة مقاومة الجداروالاستيطان .سابعاً: وضع خطة وطنية لتجنيد أوسع حملات تضامن دولي مع شعبنا ونضاله المشروع على الأرض لكسر قرار الإحتلال بتقييد حركات التضامن مع شعبنا ومنع النشطاء من زيارة فلسطين وذلك عبرالتنسيق مع السفارات والجاليات والاقاليم خارج الوطن .ثامناً: بناء عمق عربي سياسي وشعبي يتبنى نضال شعبنا وحقوقنا المشروعة لتصدي لعمليات التطبيع ويؤسس لتفعيل دور الأحزاب والقوى الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في اسناد ودعم نضال شعبنا على كل المستويات العربية والدولية .تاسعاً : رفع درجة التنسيق بين فصائل العمل الوطني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان واللجان الشعبية ولجنة المقاومة الشعبية في المجلس الوطني والمجتمع المحلي في إطار ( اللجان الوطنية للمقاومة الشعبية ).عاشراً : تفعيل دور لجان الحماية والحراسة و تطوير التنسيق فيما بينها وتوفي ما يلزم لحماية الأرض والسكان و الممتلكات العامة من اعتداءات عصابات المستعمرين المستوطنين .حادي عشر : تصعيد الفعل الشعبي المقاوم ضد البؤر الإستعمارية التي يتم اقامتها في الأراضي الفلسطينية وتعميم نماذج المقاومة الشعبية الناجحه كما جرى مؤخراً في عدة مواقع مختلفه .ثاني عشر: وضع برنامج نضالي شامل شهري ليكون هادياً لكافة اللجان الوطنية للمقاومة الشعبية .ثالث عشر: وجه المجتمعون التحية للشهداء والجرحى وذويهم وللأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لحملات القمع المتواصلة وأهمية إسنادهم شعبياً بكل الطرق المتاحه معاهدينهم ان نبقى على ذات الدرب حتى تحقيق الحرية والاستقلال.و أخيراً أكدوا على ان الوحدة الوطنية هي الدعامة الحقيقية والرافعة الأساسية لأبناء شعبنا في كافة مناحي نضالاته السياسية ومقاومته الشعبية وانه لا سبيل أمامنا سوى وحدتنا الوطنية الحقيقية على الارض لنتمكن من التصدي لكافة مشاريع الضم والاستيطان والاستيلاء على مزيد من الاراضي و اقامة البؤر الاستعمارية ، وتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .