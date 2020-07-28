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شاهد: البدء بتعطير وتبخير المسجد الحرام

شاهد: البدء بتعطير وتبخير المسجد الحرام
تبخير المسجد الحرام
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السعودية (واس): إن السلطات السعودية بدأت بتعطير وتبخير المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي بالمدينة، استعداداً لبدء مشاعر الحج.

وشوهد رجال يعطرون جدران الكعبة، وآخرون يحملون مباخر ويتجولون بها في أنحاء المسجد الحرام بمكة.

وأوضحت الوكالة، أن السلطات السعودية، أمرت بعملية تنظيف وتعقيم مكثفة للمكان المقدس قبل تعطيره وتبخيره، في مسعى للحد من احتمال تفشي فيروس (كورونا).

وقصرت السلطات عدد المسموح لهم بأداء فريضة الحج هذا العام على نحو ألف شخص فقط من داخل المملكة، على أن يكون 70% منهم من الأجانب المقيمين بالبلاد.


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