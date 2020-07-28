القناة 12: الجيش الإسرائيلي يمتلك توثيقًا مصورًا يرصد خلية حزب الله

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي يمتلك توثيقًا مصورًا من مركز المراقبة في المنطقة التي رُصدت فيها خلية حزب الله اللبناني.



وقالت القناة: إنه مكثت خلية حزب الله، لدقائق طويلة داخل الأراضي الإسرائيلية، ثم غادرت المكان بعد إطلاق النار عليها من الجيش.



وأضافت القناة، أنه يسود الاعتقاد في إسرائيل بأنه لو قتل عدد من أفراد الخلية وظلت أجسادهم ملقاة في المكان لكان ذلك قد أشعل صراعا أكبر، بين الحزب اللبناني والجيش.