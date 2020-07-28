الاحتلال ينصب بيوتا متنقلة في أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيوتا متنقلة في أراض جرفتها في قرية كيسان شرق محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن قوات الاحتلال نصبت اليوم الثلاثاء، بيتين متنقلين في أراضي قرية كيسان، قرب مستوطنة "ايبي هناحل".



يشار إلى أن جرافات الاحتلال تعمل على تجريف الأراضي منذ أسبوعين.