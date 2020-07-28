الاحتلال يسلم إخطارا لهدم غرفة زراعية في بلدة الزاوية غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المواطن إبراهيم مصطفى أسعد شقير من بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت، إخطارا لهدم غرفة زراعية.



وقال رئيس بلدية الزاوية محمود موقدي إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وسلمت المواطن شقير إخطارا لهدم غرفة زراعية.