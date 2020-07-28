الاحتلال يفرج عن الأمين العام للمؤتمر الشعبي بعد التحقيق معه لساعات

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الثلاثاء، عن الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بلال النتشة، بعد تحقيق استمر نحو ست ساعات في مركز "المسكوبية".



وقال المحامي أحمد صفية إن مخابرات الاحتلال وجهت العديد من التهم للأمين العام، أبرزها العمل على فرض السيادة الفلسطينية في القدس، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها التحقيق معه حول التهمة ذاتها.



وكانت مخابرات الاحتلال استدعت النتشة صباح اليوم وأخضعته لتحقيق متواصل حتى الثالثة بعد الظهر.