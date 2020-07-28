الجيش الإسرائيلي يُعزز الجبهة الشمالية بمنظومات نيران متطورة وقوات خاصة

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه بناءً على تقييم الوضع في الجيش، فقد تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة.



وأوضحت القناة 12 أن التقديرات في إسرائيل، تُشير إلى أنه سيكون هناك رد من حزب الله في اليومين المقبلين، على اغتيال أحد عناصره في سوريا.



وأضافت القناة: "ربما بحلول الخميس المقبل يرد حزب الله، ويستند هذا التقدير بالإضافة لعوامل أخرى إلى حقيقة أن الحزب لم يعد إلى الوضع الطبيعي (الروتين) في مناطقه كما هو الحال في إسرائيل".