غنام تسلم مخيم قلنديا وعدة مؤسسات آلاف الكمامات مقدمة من نبيل الكوك

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الثلاثاء في مكتبها أمين سر حركة فتح بمخيم قلنديا زكريا فيالة، وعددا من المؤسسات في بعض المحافظات 30 ألف كمامة للوقاية من فيروس كورونا، بحضور الهيئة الأمنية للمحافظة ،مقدمة من نبيل الكوك أمين سر حركة فتح بمنطقة وسط أمريكا . وشكرت المحافظ غنام الكوك على هذه اللفتة الكريمة، مشيدة بجهوده وتواصله الدائم مع المحافظة وبتنسيقه العديد من المشاريع الداعمة لشعبنا في كثير من المجالات .



ووجهت د.غنام التحية لكافة أبناء جاليتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلىأن المغترب الفلسطيني المخلص لقضيته يعيش جسداً بالغربةإلا أن قلبه ووجدانه يحلق عاليا في سماء فلسطين والقدس العاصمة الأبدية لدولتناالمستقلة .



وعبرت المحافظ غنام عن اعتزازها بكافة مكونات شعبنا وخاصة الجاليات الفلسطينية حول العالم، مبينة أن شعبنا لن يكلاو يمل وباق على أرضه دفاعا عن حقوقه ومشروعه الوطني الذي نبنيه يدا بيد، وأننا تعاضدنا وتكاملنا سننتصر على وباء كورونا والاحتلال معا .