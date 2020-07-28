الطالبة رولا تناشد الرئيس عباس مساعدتها لإستكمال مشوارها التعليمي

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

تستمر معاناة طلبة الثانوية العامة بعد أن قضوا شهور طويلة من الجد والاجتهاد والحصول على أعلى الدرجات، في أن يواجهوا مستقبل مظلم بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، مما تؤثر عليهم في حرمانهم من مواصلة مشوارهم وتحقيق أحلامهم.



تقول الخريجة رولا حسين على الللى من قطاع غزة الحاصلة على معدل 87.6% من الفرع الادبي إنه رغم الوضع المعيشي الصعب الذي نمر به إلا أنني استطعت أن أتخطى هذه المرحلة الصعبة من حياتي التعليمية، لافتة إلى أنه حتى هذه اللحظة، ولكن كانت الصدمة عندما بدا التفكير بالرسوم الدراسية، وذلك بفعل الظروف الحالكة التي نمر بها.



وتضيف الللى: نظرا لظروف والدي المادية الصعبة، وعدم وجود دخل ثابت باعتبار انها عاطل عن العمل بسبب معاناتها من حالة مرضية في رجالها جعلتها غير قادر على العمل، وإعالتها لأفراد عائلتي السبعة، ولكن رغم طموحي الكبير إلا أن هذا السبب وقف عائقا بيني وبين حلمي لاستكمال دراستي الجامعية وتحقيق حلمي بدراسة التمريض في إحدى جامعات الوطن، مشيرةً إلى أنهم يتلقون مخصصات الشؤون الاجتماعية.



وتتابع بالرغم من ذلك طرقت الكثير من الأبواب لتثبيت تسجلها في دفع الرسوم الدراسية ولكن دون جدوى، على امل حصولها على منحة تعفي والدها وتعين اهلها العاجزين عن توفير أدني احتياجاتهم الاساسية.



وتناشد رولا الللى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، واهل الخير، ورئيس الهيئة الخيرية الفلسطينية الدكتور رمضان طنبورة بضرورة إيجاد حل فوري لها من أجل الالتحاق بالجامعة مثل باقي زميلاتها الطالبات، مطالبة الجامعات والمسؤولين الفلسطينيين بالوقوف إلى جانبها من أجل تحقيق حلمها التعليمي.



من جانبها، أعربت والدة الطالبة رولا عن أملها بأن يكون هناك دعم كبير للطلبة المتفوقين من أجل تعزيز دورهم في خدمة وطنهم ومواصلة مشوارهم في إنجاح مسيرتهم التعليمية.



وتؤكد على ضرورة أن يكون للمؤسسات الخيرية والمختصة بقضايا الطلبة أن يكون لهم دور في خدمة قضية ابنتها المتفوقة، مطالبا الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة بسرعة التدخل في إنقاذ مستقبل ابنتها وعدم حرمانها من استكمال حقها في التعلم.



وتختم رولا:" بأنني حجزت كرسي في جامعة فلسطين لدراسة التمريض الذي كان محل شغفي ومتعتي، فالشعور بمساعدة مريض وإدخال البسمة في قلب آخر لا يعادله أي شعور، ولكن هل سأحقق حلمي وأجد من يساندني".



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