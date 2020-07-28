شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الإندونيسي

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الإندونيسي
الرئيس محمود عباس (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، ونظيره الاندونيسي، جوكو ويدودو.

وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين ان يعيده الله على الأمة الإسلامية والعالم باليمن والبركات.

واطلع الرئيس، الرئيس الاندونيسي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمنع تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية التي ستدمر جميع فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأعرب الرئيس عباس عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته، لمواقف اندونيسيا في المحافل الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، واستمرارها في هذا الدور الهام من خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل، مؤكدا تطلع القيادة الفلسطينية لتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين الشعبين والبلدين الصديقين.

واستعرض الرئيس، للرئيس جوكو ويدودو، الجهود الفلسطينية المبذولة لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس (كورونا)، مثمناً الدعم والمساعدة المقدمة للحكومة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من اندونيسيا لمكافحة (كورونا).

بدوره، أكد الرئيس الاندونيسي، موقف اندونيسيا الدائم والثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وشدد على رفض اندونيسيا لكافة الاجراءات أحادية الجانب التي تهدف لضم الأرض الفلسطينية بشكل يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وثمن الرئيس الاندونيسي، الاتصالات التي تجري بين الفصائل الفلسطينية من أجل توحيد الموقف الفلسطيني حول مسألة الضم وصولا إلى الوحدة الفلسطينية الكاملة، والجهود المميزة التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة وباء فيروس (كورونا)، مؤكداً أن اندونيسيا تعمل بقوة للسيطرة عليه.

وفي لفتة كريمة، أعلن الرئيس الاندونيسي إصداره التعليمات لتقديم مساعدات طبية عاجلة لمواجهة (كورونا).

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