"الصحة" بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، بأنها أجرت 49 عينة جديدة بالقطاع، دون تسجيل أية إصابة بفيروس (كورونا).
وجددت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، تأكيدها على أن حالات الإصابة النشطة 5 حالات، تتلقى العلاج في مراكز الحجر.
أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، بأنها أجرت 49 عينة جديدة بالقطاع، دون تسجيل أية إصابة بفيروس (كورونا).
وجددت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، تأكيدها على أن حالات الإصابة النشطة 5 حالات، تتلقى العلاج في مراكز الحجر.
للاطلاع على التقرير
التعليقات