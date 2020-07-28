"الصحة" بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

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رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، بأنها أجرت 49 عينة جديدة بالقطاع، دون تسجيل أية إصابة بفيروس (كورونا).وجددت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، تأكيدها على أن حالات الإصابة النشطة 5 حالات، تتلقى العلاج في مراكز الحجر.