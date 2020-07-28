نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمل على إحباط "مخططات إيران" في المنطقة





وشدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي، مستعد جيداً لأي سيناريو محتمل، وأنه لا يقترح على أحد اختباره، مؤكداً أن إسرائيل مستمرة في العمل على إحباط "التموضع العسكري الإيراني" في المنطقة، وفق زعمه.



جاء ذلك، خلال جلسة، عقدت قبل ظهر اليوم، في مقر قيادة الجبهة الشمالية لتقييم الأوضاع، بعد يوم من تصعيد أمني على الحدود مع لبنان، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأضاف نتنياهو، أن الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله، يخدم المصلحة الإيرانية هذه على حساب الدولة اللبنانية، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن ما يحدث حالياً هو محاولة لإيران والمنظمات الدائرة في فلكها في لبنان، للتموضع عسكريًا في منطقتنا.