سلطات الاحتلال تُفرج عن الأسيرة الصحفية بشرى الطويل من البيرة

بشرى الطويل

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رام الله - دنيا الوطن

بعد أن أمضت 8 شهور في الاعتقال، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسيرة الصحفية، بشرى الطويل من مدينة البيرة عبر حاجز الجلمة شمال جنين.



وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور: إن الاحتلال اعتقل الأسيرة الطويل بتاريخ 11 من كانون الأول/ ديسمبر عام 2019 من منزل والدها.