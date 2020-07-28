"الحكم المحلي": صرف 2.8 مليون شيكل لصالح 2500 عامل بقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

وقع وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، على صرف مبلغ 2.8 مليون شيكل، لصالح 2500 عامل يعملون مع بلديات قطاع غزة، وذلك ضمن برنامج المشاريع الطارئة المنفذ من خلال الصندوق وبتمويل البنك الدولي.



وأكد الصالح، وفق بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أهمية مساعدة هذه الشريحة من أبناء شعبنا، خاصة في غزة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، والضائقة المالية التي نواجهها، بالإيفاء بالتزاماتهم وشراء مستلزماتهم واسعاد أسرهم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: إن هذا الدعم هو استمرار للدعم المتواصل لأهلنا في قطاع غزة، الذي يقدم من خلال الحكومة الفلسطينية عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في العديد من المجالات دون انقطاع طوال السنوات السابقة، بالرغم من ظروف الانقسام والحروب والحصار التي تعصف بالقطاع.



يذكر، أن هذا المشروع، يأتي ضمن المشاريع الطارئة كثيفة العمالة؛ لتحسين خدمات البلديات في قطاع غزة، ويهدف إلى مساعدة البلديات في تمويل خدمات أساسية؛ للحد من آثار الأزمة المالية على قدرة البلديات في تقديم الخدمات، عبر مشاريع تخلق فرص عمل مؤقتة للمساعدة في معالجة أزمة البطالة المرتفعة في قطاع غزة.