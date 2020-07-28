محافظ طوباس: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لطفلة من "وادي الفارعة"

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية، اللواء يونس العاصي،

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لطفلة، من سكان "وادي الفارعة"؛ ليرتفع عدد الإصابات بالمحافظة إلى 36 حالة نشطة.



كما أعلن المحافظ، عن تسجيل حالة تعافٍ من مصابي فيروس (كورونا) في المحافظة، وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي، وفق ما نشرت صفحة المحافظة على (فيسبوك)، لتصبح 17 حالة.