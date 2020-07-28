شؤون فلسطينية

دعوات للنفير العام لمواجهة اقتحام المستوطنين للأقصى فيما يُسمى بذكرى "خراب الهيكل"

دعوات للنفير العام لمواجهة اقتحام المستوطنين للأقصى فيما يُسمى بذكرى "خراب الهيكل"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة (حماس)، رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، أحمد أبو حلبية، الأهل الكرام في القدس، وأراضي عام 48، ومن يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، للنفير العام وشد الرحال إليه، والرباط والصلاة، وتكثيف التواجد فيه وإعماره بدءاً من يوم وقفة عرفة، الذي يوافق الخميس المقبل 30 تموز/ يوليو 2020 وفي أيام عيد الأضحى.

ونوه في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى ضرورة عدم ترك المسجد الأقصى فارغاً طيلة هذه الفترة، وطالب العائلات المقدسية وغيرها بالإفطار يوم عرفة في ساحات المسجد الأقصى، وكذلك أن تكون التهنئة والمعايدة في يوم العيد داخل المسجد الأقصى المبارك، والاحتفاء به بإقامة فعاليات دينية وثقافية وعائلية فيه.

ولفت إلى أن عدد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، يرتفع ويتكثف عامًا بعد عام، وأن الزيادة في هذه الاقتحامات بدت ملحوظة بصورة أكبر وأكثر في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم، في السابق.

وذكّر أبو حلبية، بما حدث في عام 2019، حيث نفذت هذه الجماعات فعاليات، بدأتها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، واعتدت خلالها قوات الاحتلال على المتواجدين بالمسجد الأقصى المبارك، وعلى حراسه بالضرب والاعتقال، وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى حينها أكثر من 1800 مقتحم.

وأكد أن المسجد الأقصى، هو جزءٌ من عقيدة الأمة الإسلامية، وهو أقدس مقدسات هذه الأمة في فلسطين، وفي بلاد الشام،  واستهدافه هو استهداف للأمة كلها ولمقدساتها.

وثمّن أبو حلبية، صمود الأهل المقدسيين رجالاً ونساء وثباتهم الذي يسجله أهل القدس عاماً بعد عام، وفي كل يوم ببسالة وتحد وشموخ منقطع النظير نيابة عن الأمة الإسلامية كلها، والذي يُفشل مخططات الاحتلال وجماعاته الاستيطانية بحق القدس ومسجدها الأقصى المبارك، مشددًا على ضرورة دعم صمود المقدسيين ومساندة هباتهم وانتفاضاتهم الجماهيرية، ومقاومتهم البطولية الباسلة باستمرار .

كما دعا المملكة الأردنية الهاشمية، ملكا وبرلماناً وحكومة وشعباً والسلطة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية للقيام بدورهم المطلوب منهم والمنوط بهم بالحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، وفي تصعيد المواجهة القوية والفاعلة والعاجلة لـ "العدوان الصهيوني" الغاشم والمتواصل على أقدس مقدساتنا في فلسطين وبلاد الشام.

وكانت ما تسمى بجماعات "الهيكل" المزعوم، قد دعت لإقامة ماراثون تهويدي لدعم أنشطتها، ولاقتحام المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمونه "خراب الهيكل" في التاسع من آب/أغسطس الذي يصادف يوم عرفة لدى المسلمين يوم الخميس المقبل.

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