النائب العام يبحث سبل التعاون والتنسيق مع محافظ طوباس والأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، في مكتبه، مع محافظ طوباس والأغوار الشمالية، اللواء يونس العاص، وبحضور مدير عام الشؤون الإدارية في المحافظة، حسام دراغمة، ومدير مكتب المحافظ، معاذ بشارات، وبحضور مساعد النائب العام، عبد الناصر دراغمة، سبل التعاون والتنسيق، ودور مختلف الشركاء في تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ في المحافظة.



وقد أكد النائب العام خلال الاجتماع، على أهمية التعاون المستمر بين النيابة العامة والمحافظة، كشركاء في تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي، وقد أبدى استعداد النيابة العامة للتنسيق الكامل مع المحافظة بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.



من جانبه، أكد اللواء يونس العاص، على أن كافة مؤسساتنا شركاء في حفظ السلم الأهلي، وحماية حقوق المواطنين، لافتاً إلى حالة الانسجام الموجودة في محافظة طوباس، والتزام الجميع بكافة الإجراءات المتخذة في ظل انتشار فيروس (كورونا) وإعلان حالة الطوارئ، مثمناً التعاون المشترك بين المحافظة ونيابة طوباس لضمان سيادة القانون.