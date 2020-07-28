(أونروا) تُعلن موعد بدء العام الدراسي في مدارس القطاع





وتتزامن هذه المواعيد مع ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بغزة، خاصة في ظل عدم تفشي فيروس (كورونا) في القطاع، في حين أعلن وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني اليوم الثلاثاء، أن العام الدراسي في المحافظات الشمالية، سيبدأ في السادس من أيلول/ سبتمبر المقبل، بسبب الوضع الوبائي في الضفة.

رام الله - دنيا الوطنأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، أن بدء العام الدراسي الجديد في مدارس القطاع، 2020 -2021، سيبدأ يوم الأربعاء الخامس من آب/ أغسطس المقبل، وهو موعد دوام العاملين.وأضافت في تعميم صادر عن رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث (أونروا)، بغزة، فريد أبو عاذرة، أن دوام الطلبة سيكون يوم السبت، الثامن من آب/ أغسطس المقبل.وأكد التعميم أن الفترة الاستدراكية، ستبدأ في أول يوم دوام للطلبة، وتستمر حتى يوم الخميس الثالث من أيلول/ سبتمبر المقبل.