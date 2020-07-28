رئيس الوزراء يستقبل السفير الإيرلندي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، سفير إيرلندا لدى فلسطين جوناثان كونلون، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.



وأثنى اشتية على جهود كونلون، خلال فترة عمله كدبلوماسي ساعٍ للسلام والعدالة، وصديق للشعب الفلسطيني، مشيداً بالموقف الإيرلندي الداعم لحل الدولتين، ودعم العديد من المشاريع التنموية وتقديم مئات المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.