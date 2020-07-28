شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على رافعة لبلدية الخليل ويُسلم إخطارات بوقف البناء والهدم بـ"إذنا"

الاحتلال يستولي على رافعة لبلدية الخليل ويُسلم إخطارات بوقف البناء والهدم بـ"إذنا"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على رافعة شوكية، تابعة لبلدية الخليل، خلال اقتحامها قرية بيرين شرق محافظة الخليل.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واستولت على رافعة شوكية، مملوكة لبلدية الخليل ونقلتها لجهة مجهولة، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال، دققوا في البطاقات الشخصية للمارة.

كما سلمت قوات الاحتلال، إخطارات بوقف البناء والهدم لعدد من المنازل والمنشآت الزراعية في بلدة إذنا غرب الخليل.

وحسب دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية إذنا، فإن قوات الاحتلال، داهمت منطقتي "الخربة البيضاء" و"واد الشومر" إلى الغرب من بلدة إذنا، حيث سلمت إخطارات بوقف البناء لمزرعة أغنام تعود للمواطن عبد الرحمن الطميزي، ومنزلين للمواطنين رزق وفضل اسليمية، بحجة البناء دون ترخيص، فيما لم يعرف عدد الإخطارات التي تم تسليمها للمواطنين في هذه المنطقة، حيث ألقت قوات الاحتلال الإخطارات بشكل عشوائي.

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