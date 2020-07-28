"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2)





وقالت في تصريح نشرته الوزارة عبر (فيسبوك)، إن الصرف سيكون بعد الساعة الثانية بعد الظهر في كافة فروع بنك البريد.



وأعربت عن أملها في أن يتم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة من بنك البريد بخصوص موعد وآلية الصرف.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر أيار/ مايو اليوم الثلاثاء.