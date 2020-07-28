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شؤون فلسطينية

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2)

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح 2) عن شهر أيار/ مايو اليوم الثلاثاء.

وقالت في تصريح نشرته الوزارة عبر (فيسبوك)، إن الصرف سيكون بعد الساعة الثانية بعد الظهر في كافة فروع بنك البريد.

وأعربت عن أملها في أن يتم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة من بنك البريد بخصوص موعد وآلية الصرف.

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