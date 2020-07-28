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لبنان: إجراءات صارمة بعد قفزة ملحوظة بإصابات فيروس (كورونا)

لبنان: إجراءات صارمة بعد قفزة ملحوظة بإصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بعد زيادة حادة في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، عاد لبنان لفرض إجراءات صارمة، بهدف مواجهة تفشي الوباء.

وشملت الإجراءات التي تستمر لمدة أسبوعين، إغلاق دور العبادة، والسينما والملاهي الليلية، والمنشآت الرياضية، والأسواق العامة.

وسجلت البلاد يوم الاثنين، 132 حالة إصابة جديدة، وثماني وفيات في الـ 24 ساعة الماضية، بينما كانت قد شهدت 51 وفاة فقط بالفيروس منذ شباط/ فبراير.

ووفق ما نقلت وكالات أنباء لبنانية، فإنه سيُسمح للمتاجر والشركات الخاصة والبنوك والمؤسسات التعليمية، بأن تفتح أبوابها لكن في يومي الثلاثاء والأربعاء فقط من كل أسبوع، وفرض إغلاق كامل تقريباً من الخميس إلى الاثنين حتى العاشر من آب/ أغسطس، حيث تتزامن هذه الفترة مع عطلة عيد الأضحى.

ونقلت وسائل إعلام رسمية، عن وزير الصحة حمد حسن، قوله: "علينا التراجع خطوة إلى الوراء، ونعمل بحزم وشدة وكأن الوباء قد بدأ الآن، فكل ما قمنا به في السابق كان ممتازاً، ويجب العودة إلى ذلك إنما بجدية أكبر، وبتعاون الجميع للحؤول دون وقوع كارثة إنسانية صحية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

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