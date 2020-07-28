قوات الاحتلال تهدم مغسلة سيارات وتستولي على معداتها جنوب بيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مغسلة للسيارات، واستولت على المعدات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة أم ركبة جنوب البلدة، وهدمت المغسلة، واستولت على كافة المعدات التي تعود للمواطن أحمد عبد السلام السير، بحجة عدم الترخيص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار بريجية إلى أن الاحتلال، كان قد أخطر المواطن السير، بالهدم الإداري لمدة 96 ساعة في شهر آذار/ مارس الماضي.



يشار إلى أن منطقة أم ركبة، تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية، تمثلت بهدم منشآت، واخطار منازل بوقف البناء فيها.