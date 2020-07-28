الحكومة الكويتية: الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة

قالت الحكومة الكويتية: إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في حالة صحية مستقرة، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية الأسبوع الماضي، وتوجهه إلى الولايات المتحدة؛ لاستكمال العلاج.



وذكرت الحكومة في البيان: "طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء، المجلس على استقرار صحة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية"، وفق كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقال مكتب أمير الكويت: إن الشيخ صباح، الذي تولى الحكم عام 2006، خضع لجراحة ناجحة لم يحدد نوعها.



ويوم الخميس الماضي، غادر الأمير إلى الولايات المتحدة لـ"استكمال العلاج"، وذكر الديوان الأميري، أنه في حالة مستقرة.



وكان الأمير صباح قد خضع لعلاج في مستشفى بالولايات المتحدة، خلال زيارة رسمية العام الماضي، بعد أن تعرض لمشاكل صحية في آب/ أغسطس الماضي، وعاد إلى بلاده في تشرين الأول/ أكتوبر.

رام الله - دنيا الوطن