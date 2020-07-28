فلسطين: ارتفاع ملحوظ بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

شهدت فلسطين، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، مقارنة مع اليوم السابق.



وسجلت وزارة الصحة، حالة وفاة، و481 إصابة جديدة بالفيروس و537 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين، بعد إجراء 4641 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما تم تسجيل 333 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الأحد.



وأعلنت الوزراة في تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية بفلسطين، ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس (كورونا) إلى 43.3% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 56.1% وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.



وأضافت: أن إجمالي الإصابات النشطة، انخفض إلى 7824 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6033، وحالات الوفاة إلى 81 حالة.



وأوضحت أن نسبة التعافي، استمرت بالارتفاع في محافظة الخليل، حيث سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 355 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة طوباس 17 حالة، و53 في محافظة رام الله والبيرة، و100 حالة في ضواحي القدس، 7 حالات في محافظة قلقيلية، 5 حالات في طولكرم.



وتابعت، أن الإصابات في مدينة القدس، لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت المدينة 164 حالة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة، أن 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وسجلت محافظة القدس، خلال الـ 24 ساعة الماضية 222 إصابة جديدة، محافظة الخليل 180 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 13 إصابة، محافظة طولكرم 4 إصابات، محافظة بيت لحم 15 إصابة، محافظة جنين 15 إصابة، محافظة نابلس 7 إصابات، محافظة أريحا 16 إصابة، محافظة قلقيلية 6 إصابات، محافظة طوباس 3 إصابات.

رام الله - دنيا الوطن