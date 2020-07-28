احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي.. لبنان يُقرر تقديم شكوى للأمم المتحدة

قدّم مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، شكوى إلى الأمم المتحدة، احتجاجاً على الاعتداء الإسرائيلي، أمس.



وقال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل، اعتدت على سيادة بلاده عبر "تصعيد عسكري خطير" على الحدود يوم الاثنين.



ودعا دياب في كلمة له، بعد يوم من إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي، ومقاتلين من (حزب الله)، إلى الحذر في ظل التوتر.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد قال: إن القوات الإسرائيلية، أحبطت محاولة من (حزب الله) للتسلل عبر حدود لبنان يوم الاثنين، فيما نفت المنظمة اللبنانية ذلك.





رام الله - دنيا الوطن