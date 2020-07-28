15 عاماً لمدان بهتك العرض بالعنف والتهديد في نابلس





وحسب المحكمة، فإن القرار، جاء خلافاً لأحكام المادة 296/2 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً.







رام الله - دنيا الوطندانت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضيين مها عبد العال، وعاهد طوقان، واستناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس، أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، الأستاذ مهند الحريري، بحق المتهم (ل، د) بتهمة هتك العرض بالعنف والتهديد.