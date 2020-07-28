وزير التربية يكشف تفاصيل عملية بدء العام الدراسي الجديد بالمحافظات الشمالية





وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده اليوم في رام الله، للكشف عن تفاصيل كيفية بدء العام الدراسي الجديد، أن التعليم الوجاهي هو الذي سيكون معتمداً، ولكن "سننتقل للتعليم عن بعد في حال تأزم الوضع فيما يتعلق بفيروس (كورونا)".





وقال عورتاني: يكون للتعليم الوجاهي على ورديتين من الساعة الثامنة صباحاً للثانية بعد الظهر، من صفوف الأول حتى الرابع.





وأكد أن الوضع يجري على قدم وساق لإنشاء قناة تعليمية حكومية، مشيراً إلى أنه لا موعد محدداً لذلك، فيما قال إن الوزارة ستستعين بقنوات تلفزيونية موجودة، لبث حصص متلفزة.





وشدد على أنه من تاريخ الخامس من آب/ أغسطس المقبل، سيعود التعليم النظامي لطلبة التوجيهي، فيما وقت التعليم الوجاهي سيتقلص إلى النصف.





وكانت وزارة التربية والتعليم في غزة، أكدت أن العام الدراسي في القطاع، سيبدأ كما هو محدد مسبقاً في الثامن من آب/ أغسطس المقبل، على أن يبدأ المعلمون دوامهم في الرابع من نفس الشهر، وذلك بشكل مغاير عن الوضع في الضفة الغربية، بسبب اختلاف وضع الحالة الوبائية.





يتبع..





رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التربية والتعليم، د. مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء: أن الموعد الافتراضي لبدء العام الدراسي، هو السادس من أيلول/سبتمبر.